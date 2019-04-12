اليازجي: الكنيسة اليونانية تستطيع لم شمل العائلة الارثوذكسية عبر العالم

اشار بطريرك ​انطاكيا​ وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر اليازجي​ الى ان انطاكية كان بوابة الله العظمى الى ​العالم​، واعتبر ان الغنى اللاهوتي والروحي لكنيسة ​اليونان​ يجعل منها قلب الارثوذكسية النابض.

ولفت البطريرك خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في البلمند، الى اننا مقطنعون ان الكنيسة اليونانية تستطيع لم شمل العائلة الارثوذكسية عبر العالم، واوضح ان للاستقلال ثمنا باهظا من التضحيات لا بد من دفعه وهذا ما خبرناه طويلا.

واكد انه منذ 6 سنوات ونحن بإنتظار عودة مطراني حلب مع باقي المخطوفين، ولفت الى ان زيارتكم الى ​دير سيدة البلمند​ هو خير دليل على تضامنكم، ولطالما كانت سيدة البلمند مركز اشعاع لاهوتي.

وقدم اليازجي للرئيس اليوناني وسام القديسين بولس وبطرس.