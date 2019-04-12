أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ الجمعة أن ​جوليان أسانج​ لن يلقى "معاملة خاصة" من بلده الأم في أعقاب اعتقاله المفاجئ في ​بريطانيا​. واعتقلت ​الشرطة البريطانية​ أسانج الخميس في السفارة الإكوادورية في لندن بعد سبعة أعوام على لجوئه إليها. وأخرج عناصر الشرطة مؤسس موقع ويكيليكس من مقر السفارة وتوجهوا به إلى عربة شرطة. غير أن السلطات الأميركية تسعى لتسلمه بتهمة متصلة بعمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ في 2010. ومن المقرر النظر في القضية في 2 أيار المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا يؤكد أن لا معاملة خاصة لجوليان أسانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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