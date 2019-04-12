مدير مطار بيروت: الزحمة في المطار سببها تقليص عدد مراكز الامن العام

أعلن مدير ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، ان الزحمة في قاعة المغادرين في المطار، سببها تقليص عدد مراكز ​الامن العام​ نتيجة انطلاق الاشغال في مشروع توسعة المطار والذي سيستمر حتى الشهر المقبل.

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