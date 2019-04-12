رئيس كوريا الجنوبية: القمة مع ترامب تدعم الحوار بين واشنطن وبيونج يانج

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" إن القمة، التي عُقدت بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، تدعم بقدر كبير الحفاظ على زخم الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي - وفقا لما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أنه أكمل محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل جيد بفضل دعم الشعب الكوري الجنوبي، مؤكدا ضرورة تعزيز التحالف بين سول وواشنطن في الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، مضيفا أن البلدين يقفان دائما معا بشكل صارم.

وشدد على أنه سيسعى لتحقيق رغبة الأسلاف من خلال تحقيق نزع السلاح النووي، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار إلى أن يوم (11 أبريل) له معنى عميق، حيث يتم الاحتفال فيه بالذكرى المئوية لتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة، مضيفا أن الكونجرس الأمريكي قدم في الوقت المناسب، قرارا اعترف فيه بأن الحكومة الكورية المؤقتة هي بداية لتأسيس كوريا الجنوبية آنذاك.