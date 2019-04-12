محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):
قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" إن القمة، التي عُقدت بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، تدعم بقدر كبير الحفاظ على زخم الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي - وفقا لما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أنه أكمل محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل جيد بفضل دعم الشعب الكوري الجنوبي، مؤكدا ضرورة تعزيز التحالف بين سول وواشنطن في الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، مضيفا أن البلدين يقفان دائما معا بشكل صارم.
وشدد على أنه سيسعى لتحقيق رغبة الأسلاف من خلال تحقيق نزع السلاح النووي، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وأشار إلى أن يوم (11 أبريل) له معنى عميق، حيث يتم الاحتفال فيه بالذكرى المئوية لتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة، مضيفا أن الكونجرس الأمريكي قدم في الوقت المناسب، قرارا اعترف فيه بأن الحكومة الكورية المؤقتة هي بداية لتأسيس كوريا الجنوبية آنذاك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية: القمة مع ترامب تدعم الحوار بين واشنطن وبيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.