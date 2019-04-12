تفوقوا على البريطانيين والإيطاليين.. المغاربة أول جالية أجنية مقيمة في إسبانيا

قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن عدد المغاربة المقيمين بصفة قانونية بإسبانيا، بلغ إلى حدود فاتح يناير الماضي ما مجموعه 812 ألف و412 شخصا، بزيادة قدرت نسبتها ب 5.4 في المائة مقارنة مع العام السابق.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء في بيان له، أن المغاربة حافظوا على موقعهم كأول جالية أجنبية تقيم بصفة قانونية في إسبانيا.

وأوضح نفس المصدر، أن الرومانيين احتلوا الرتبة الثانية من حيث عدد أفراد الجالية المقيمين بإسبانيا بما مجموعه بـ669 ألف و 434 شخصا، متبوعين بالبريطانيين ب 249 ألف و15 شخصا، يليهم الإيطاليون 227 ألف و912 شخصا، ثم الصينيين 224 ألف و 372 شخصا، والفنزويليين 137 ألف و 589 شخصا، ثم الإكوادوريين، 131 ألف و 679 شخصا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد سكان إسبانيا بلغ خلال شهر يناير الماضي ما مجموعه 47 مليون و7 آلاف و367 نسمة، أي بزيادة تصل إلى 284 ألف و387 نسمة عن عام 2018، مسجلة بذلك زيادة مهمة للعام الثالث على التوالي، مضيفا أن إسبانيا تجاوزت لأول مرة منذ عام 2003 حاجز 47 مليون نسمة من السكان.