إضراب يشل حركة القطارات حتى إشعار آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شل إضراب شامل حركة القطارات منذ صباح اليوم، الجمعة، وسيستمر حتى إشعار آخر، في أعقاب تصعيد نزاع العمل إدارة شركة "قطار إسرائيل" وبين لجنة العمال، حيث يدفع ثمنه المسافرون في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت إدارة شركة "قطار إسرائيل" الساعة السابعة صباحا عن وقف العمل في كافة مرافق "قطار إسرائيل"، وشلت حركة القطارات بالكامل في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، وتوقفت حركة القطارات كليا الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وبحسب ما أعلنته لجنة العمال فإن "ثمانية مراقبين مسؤولين عن حركة سير القطارات أبلغوا عن مرضهم".

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وذكرت إدارة "قطار إسرائيل" إنه "في الساعة الأخيرة وبخطوة تنظيمية غير شرعية قام 8 مراقبين عن الإبلاغ عن مرضهم، وهي زيادة بنسبة 100% في عدد رسائل المرض مقارنة بالأيام العادية. والحديث يدور حول نحو نصف طاقم المراقبين والذين يبلغ عددهم 21. إضافة إلى أن 4 من بين المراقبين أنهوا وردياتهم عند الساعة الـ22:00 ليلا وقد عملوا لساعات إضافية ولن يستطيعوا العمل لساعات إضافية أخرى، وفقًا لسياسة الأمان، أمّا المراقبين التسعة المتبقيين فيرفضون الإجابة على الاتصالات الهاتفية من أجل الوصول للعمل".

وأضافت أنه "لا يمكن العمل بهذه الظروف، وعليه نعلن عن وقف حركة القطارات في كافة أنحاء البلاد منذ الساعة 08:00 من صباح اليوم، السبت، وحتى إشعار آخر".