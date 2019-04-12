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إيكاردي لم يتراجع عن سيناريو مغادرة الإنتر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لم يتراجع عن تنفيذ سيناريو مغادرة فريقه إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإنه رغم عودة إيكاردي للمشاركة في المباريات رفقة إنتر ميلان، إلا أن اللاعب لم يتراجع عن سيناريو الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن مسؤولي يوفنتوس، على تواصل دائم مع واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، من أجل حسم الصفقة في الصيف المقبل.

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وأكدت أن البيانكونيري كان يراقب وضع مهاجم وسامبدوريا السابق، منذ انهيار العلاقة بين اللاعب وإنتر ميلان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يذكر أن الأزمة بين إيكاردي وإنتر ميلان، ظهرت علنًا بعد تجريد اللاعب من حمل شارة قيادة النيراتزوري، ثم ادعى اللاعب، الإصابة وابتعد عن المباريات لعدة أسابيع.

ويحظى المهاجم الأرجنتيني أيضًا باهتمام من قبل أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

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