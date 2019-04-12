اللد: جريمة قتل ضحيتها الشاب سالم الفقير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الشاب سالم طلبة الفقير (21 عاما) من اللد فجر اليوم، الجمعة، رمياً بالرصاص داخل سيارة من قبل مجهولين في أحد أحياء المدينة.

وأعلن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" قرب مدينة الرملة وفاة الشاب الفقير متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها، بعد أن أصيب بعيارات نارية في اللد.

مسرح الجريمة، فجر اليوم

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة القتل، ورجحت أن تكون على خلفية جنائية.