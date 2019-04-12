انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو يتقدم بـ36 مقعداً في النتائج النهائية لانتخابات "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 08:55 صباحاً - تصدر حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بـ 36 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر أمس الخميس، أن اللجنة قالت إنّ "الليكود" جاء في الصدارة بـ36 مقعداً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من أصل 120، يليه تحالف "أزرق- أبيض"، منافسه الرئيسي، بـ35 مقعداً.

وأضافت صحيفة إيديعوت أحرونوت أن حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق، حصل على 5 مقاعد، بحسب اللجنة.

في حين حاز تحالف "الجبهة والقائمة العربية للتغيير" 6 مقاعد، ليحصد حزب "ميرتس" اليساري 4 مقاعد فقط.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن حزب "اليمين الجديد"، الذي يتزعمه وزير التعليم المتطرف نفتالي بينيت، ووزيرة العدل إيلي شاكيد، لم يتجاوز نسبة الحسم، وهي 4 مقاعد، بحسب الصحيفة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذه النتائج التي حصدها معسكر اليمين المتطرف، والتي تقدر بـ 65 مقعداً، وهو أكثر من نصف مقاعد الكنيست، سينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت النتائج النهائية قريبة بشكل كبير من الأولية، التي أعلنت بعد ساعات من إجراء السباق، الثلاثاء الماضي، والتي تساوت فيها مقاعد "الليكود" وقائمة "أزرق أبيض"، بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس. وأقرّ غانتس، مساء الأربعاء، بالهزيمة أمام غريمه نتنياهو.

وبعد انتهاء فرز الأصوات سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أحد الزعماء بتشكيل الحكومة خلال 28 يوماً مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.

هذا وبلغ عدد من حق لهم الاقتراع في الانتخابات 6 ملايين و339 ألفاً و279 ناخباً، وذلك استناداً إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وكانت النتائج المحتملة للانتخابات تنحصر في خمسة سيناريوهات، أكثرها ترجيحاً هو أن يشكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الحكومة المقبلة، وأقلها هو إعادة الانتخابات، لعدم جمع أي مرشحٍ الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة.