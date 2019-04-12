انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن خلافات داخل الجيش السوداني حول قيادة المرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 08:55 صباحاً - كشف أبو القاسم برطم، رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني، عن وجود خلافات بين قادة القوات المسلحة السودانية حول قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد إطاحتها بالرئيس عمر البشير.

وأكد برطم، في تصريح لـ"الخليج 365"، الخميس، أن الخلافات بين قيادات الجيش السوداني حول المرحلة الانتقالية ستظهر للعلن خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن "الخلاف داخل قيادات الجيش ليست جديدة، وبدأت منذ 6 أبريل حين انحاز عدد من الضباط والجنود إلى جانب المتظاهرين المطالبين بتغيير حقيقي".

وبين أن الجيش أبرم صفقة مع البشير لتنحيته عن الحكم دون محاسبته أو تقديمه لأي محاكمة، وذلك كان واضحاً من خلال بيان وزير الدفاع عوض بن عوف الذي خلا من أي تلميحات حول ذلك، مشيراً إلى أن مكان الرئيس المعزول غير معلوم.

وحول بيان الجيش وإطاحته بالبشير، اعتبر رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني أنه أعاد إنتاج الأزمة من جديد، مشدداً على أن السودانيين سيواصلون التظاهر في الشوارع حتى تحقيق جميع أهدافهم الحقيقية.

وشدد برطم في تعليقه على قرار القوات المسلحة عدم العمل بالدستور، على أن "القوات المسلحة لا يحق لها تعليق الدستور أو حل البرلمان إلا في حال انهيار سياسي يهدد أمن البلاد"، على حد تعبيره.

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وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، والساعات القادمة ستظهر طبيعة ما سيجري، خاصة مع بدء حظر التجوال الذي أعلنه وزير الدفاع، وكيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين.

وكان بن عوف أطاح بالرئيس عمر البشير الذي استمر في الحكم 30 عاماً، وأعلن اعتقاله "في مكان آمن"، وحل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وفي بيان للقوات المسلحة ترقَّبه السودانيون والعالم أعلن "بن عوف" تشكيل "لجنة أمنية عليا"، و"اقتلاع النظام واعتقال رأس النظام، والتحفظ عليه بمكان آمن".

وقال في بيان للجيش: إن النظام "ظل يردد وعوداً كاذبة، ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها"، معلناً حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال شهراً.

ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير ما ورد في بيان بن عوف، داعين السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.