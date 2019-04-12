انت الان تتابع تفاصيل خبر كوريا الشمالية تعين رئيساً شرفياً جديداً.. و"كيم" يحتفظ بالزعامة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 08:55 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية اختارت رئيساً شرفياً جديداً للبلاد خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) أمس الخميس، في حين أعيد انتخاب الرئيس الكوري كيم جونغ، مرة أخرى رئيساً لمجلس شؤون الدولة.

ونقلت "رويترز"، عن "وكالة الأنباء المركزية الكورية"، أن تشوي ريونج هاي عُيّن رئيساً للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، خلفاً لكيم يونغ نام الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1998.

والرئيس الجديد هو أحد القادة الكوريين الشماليين الثلاثة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة، في أواخر العام 2018، عقوبات لكونهم على رأس "أقسامٍ تنفّذ باسم النظام رقابة دولة قاسية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتجاوزات أخرى بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم".

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كما ذكرت الوكالة الكورية، اليوم الجمعة، أن زعيم بلادها كيم جونغ أون انتخب مجدداً رئيساً لمجلس شؤون الدولة في الجلسة الأولى للدورة الـ 14 لمجلس الشعب الأعلى.

وأضافت: "تم استبدال رئيس الوزراء الحالي بارك بونغ جو، بـ"كيم جيه ريونغ"، كبير أعضاء حزب العمال الحاكم، الذي أصبح عضواً لدائرة الشؤون السياسية للحزب في اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم 10 من الشهر".

وعُيّن المسؤولون عن المفاوضات مع الولايات المتحدة لأعضاء المجلس الجديد، منهم كيم يونغ تشول، نائب اللجنة المركزية للحزب، ووزير الخارجية لي يونغ هو، ونائبته تشوي سون هوي.