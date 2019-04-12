انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يرغب بإنجاز "صفقة كبيرة" مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 08:55 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يسعى للتوصّل إلى "صفقة كبيرة" مع كوريا الشمالية، فيما يخص برنامجها النووي، مع الحفاظ على العقوبات الراهنة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بالبيت الأبيض، مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، قال ترامب: "يمكنك إنجاز القليل من التقدم بالعمل خطوة بخطوة، العديد من الصفقات الصغيرة، ولكننا نتحدث في الوقت الحالي عن صفقة كبيرة.. وصفقتنا الكبيرة تتثمل في التخلص من الأسلحة النووية".

وأضاف: "نرغب في استمرار سريان العقوبات (على كوريا الشمالية)" ، مشيراً إلى أنه أحجم عن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية الشهر الماضي؛ نظراً لـ"علاقته" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعبّر ترامب عن استعداده لتقديم تنازلات اقتصادية لكوريا الشمالية في "الوقت المناسب"، وفق ما ذكرته "وكالة الأناضول".

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وأوضح: "تشمل هذه التنازلات إعادة فتح المجمع الصناعي بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية، واستئناف البرامج السياحة إلى جبل كومكانغ بهذا البلد".

واعتبر أنه "ليس هذا الوقت المناسب، لكني سأقدم دعماً كبيراً حينما يحين ذلك"، مشيراً إلى أنه سيناقش لقاءات مستقبلية محتملة مع كيم خلال محادثاته مع مون.

وكان مون وصل إلى واشنطن في وقت متأخر الأربعاء، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ومايك بنس نائب الرئيس قبل أن يتوجه للبيت الأبيض للقاء ترامب.

وجاءت محادثات الخميس بعد مدة قصيرة من القمة النووية الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي وترامب بالعاصمة الفيتنامية هانوي، أواخر فبراير الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق.