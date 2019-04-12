المنصوري.. اول رائد فضاء في تاريخ الامارات

الخليج 365/ بغدادافادت "إنترفاكس" نقلا عن مصدر مطلع باختيار الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون أول رائد فضاء في تاريخ بلاده، وسيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز" الروسية.

وأضاف المصدر، أن المركبة الروسية ستحمل المنصوري، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير إلى المحطة الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وسيقضي المنصوري، الذي سيكون أول رائد عربي يزور المحطة الدولية 8 أيام، ليعود بعدها إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس 12"، على أن يبقى مواطنه سلطان سيف مفتاح حمد النيادي، رائدا احتياطيا.



هزاع المنصوري من مواليد أبوظبي ويبلغ 31 عاما، وهو طيار في سلاح الجو الإماراتي.