النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية.. فوز نتنياهو

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية فوز حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو على منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس.

واستنادا إلى النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فجر الجمعة، فقد حصل "الليكود" على 36 مقعدا فيما حصل "أزرق أبيض" على 35 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

كما أظهرت النتائج تقدم كتلة اليمين، حليف نتنياهو، بالحصة الأكبر من مقاعد الكنيست المقبل.

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فقد حصل حزب "شاس" على 8 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" على 5 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" على 5 مقاعد وحزب" كلنا" على 4 مقاعد، وبذلك تحصل كتلة اليمين على 65 مقعدا، ما يضمن لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.

ولم يتمكن حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد من اجتياز نسبة الحسم البالغة 3.25% من عدد الأصوات، وبالمقابل فإنه في كتلة الوسط واليسار حصل "العمل" الوسطي على 6 مقاعد و"ميرتس" اليساري على 4 مقاعد.

ويمثل النواب العرب من خلال 10 مقاعد موزعة على تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي حصل على 6 مقاعد، وتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 4 مقاعد.

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين الأسبوع المقبل مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكل الحكومة المقبلة.