مقتل 16 وإصابة 30 في انفجار قنبلة بجنوب غرب باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة الباكستانية - أرشيفية
قتل 16 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار قنبلة داخل سوق محلية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.
وقال عبد الرزاق تشيما نائب المفتش العام لمدينة "كويتا" للصحفيين "لدي تأكيد حتى الآن على سقوط 16 قتيل بينهم ثمانية من أقلية الهزارة وسبعة آخرون كانوا يعملون هنا بينهم أحد العاملين في شرطة الحدود".
وذكر مسؤولون أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.
وفي مارس/آذار الماضي، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في انفجار قنبلة على متن قطار متحرك، جنوب غرب البلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قتل 35 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار قنبلة داخل سوق بالمنطقة الشمالية الغربية القبلية.
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