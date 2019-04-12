الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس

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جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، عن اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج واحتجازه في مركز شرطة وسط لندن. وجاء في بيان شرطة لندن: "تم اعتقال جوليان أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، اليوم الخميس 11 أبريل، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي، صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم 29 يونيو من عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة". كما صرح رئيس الإكوادور لينين مورينو في الوقت ذاته أن بلاده رفضت منح أسانج اللجوء السياسي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وكتب مورينو على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر": "اتخذت الإكوادور قرارا سياديا برفض منح جوليان أسانج اللجوء السياسي بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام الاتفاقيات الدولية". بينما وصف موقع "ويكيليكس" رفض منح أسانج اللجوء بانتهاك الحقوق الدولية من جانب الإكوادور. ويوم السبت الماضي، انتقدت الإكوادور أسانج، معتبرة