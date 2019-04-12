الان تتابع السودان: قائد قوات الدعم السريع ينحاز لمطالب الشارع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.
وقال حميدتي في تعميم صحفي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.
وطالب قيادة تجمع السودانيين المهنيين ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، لفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.
وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أعلن في وقت سابق اليوم الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.
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