السودان: قائد قوات الدعم السريع ينحاز لمطالب الشارع

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

Advertisements

وقال حميدتي في تعميم صحفي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وطالب قيادة تجمع السودانيين المهنيين ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، لفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أعلن في وقت سابق اليوم الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.