الان تتابع 14 قتيلاً في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اسلام اباد -الخليج 365:
قتل 14 شخصا على الأقل الجمعة في انفجار قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، وفق ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما “قتل 14 شخصا وجرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا” مضيفا بأن جميع الضحايا ينتمون لإتنية الهزارا الشيعية والذين تعرضوا لاستهدافات سابقة. وأكد موظفو مستشفى الحصيلة.
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