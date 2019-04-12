وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس ويكيليكس بالتآمر ضد حكومة الولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال ممثلو ادعاء أمريكيون يوم الخميس إنهم اتهموا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بالتآمر مع المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية تشيلسي مانينج في عام 2010 لمحاولة الولوج إلى حاسب آلي سري خاص بالحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن أسانج يواجه عقوبة تصل في أقصاها إلى السجن خمسة أعوام.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يوم الخميس ونقل إلى خارج سفارة الإكوادور التي كان يتحصن بها منذ ما يقرب من سبع سنوات ليتفادى الترحيل إلى السويد في إطار تحقيق حول اتهامات بالاعتداء الجنسي.

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد التي أرادت سلطاتها استجوابه في إطار تحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأسقطت السويد هذا التحقيق في وقت لاحق، لكن ألقي القبض على أسانج يوم الخميس بتهمة مخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة في لندن في السابق.

Advertisements

ويخشى أسانج من ترحيله لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة التي يجري مدعون اتحاديون تحقيقا فيها حول ويكيليكس.

إقرأ أيضاً:

العدالة البريطانية تؤيد أمر اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

أميركية تستعين بيوتيوب لتوليد نفسها وبويكي هاو لقطع الحبل السُرّي