أردوغان يدعو إلى مصالحة وطنية في السودان

أنقرة (رويترز) - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إلى مصالحة وطنية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري.
وقال أردوغان الذي وسع نطاق الاستثمارات التركية في السودان في الآونة الأخيرة إن البلدين لديهما علاقات وطيدة تريد أنقرة الحفاظ عليها.
وأضاف في مؤتمر صحفي في أنقرة "أتعشم أن ينجح السودان في هذا الأمر بهدوء... وأعتقد أن عليه البدء في تفعيل عملية ديمقراطية طبيعية".
ومضى يقول "أهم أمنية عندي هي أن ينجز السودان هذه العملية في سلام وعلى أساس المصالحة الوطنية".
وأصبح أردوغان أول رئيس تركي يزور الخرطوم عام 2017 عندما وقعت تركيا مع السودان عدة اتفاقات بقيمة 650 مليون دولار فور تخلصه من عقوبات أمريكية استمرت نحو عقدين.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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