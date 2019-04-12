اللواء المتقاعد على غديري يعلن ترشحه لرئاسة الجزائر خلفًا لبوتفليقة

كتب: أحمد حامد دياب أعلن اللواء المتقاعد علي غديري ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة المقررة في الرابع من يوليو، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما صرح لقناة تلفزيونية خاصة. ونقلت "سكاي نيوز" رد "غديري" على سؤال خلال حواره مع قناة "دزاير نيوز" عن احتمال ترشحه قال غديري" طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري" في إشارة إلى تقديم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر اللواء غديري، البالغ 64 سنة، المتقاعد من وزارة الدفاع...

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