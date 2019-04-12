جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العام فى موعدها 25 مايو دون تأجيل

كتب لؤى على



أعلنت إدارة جامعة الأزهر، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى موعدها المحدد مسبقا 25 مايو القادم دون تأجيل ، وذلك بعد تداول أخبار بتأجيلها لبعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .



وأكدت الجامعة فى بيان لها أن الموعد ثابت كما هو دون أي تغيير .