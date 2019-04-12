البرلمان يصوت نهائيًا على "رقابة الأسواق" و"الجامعات التكنولوجية" الأسبوع المقبل

كتبت : نورا فخرى



يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

وتشهد الجلسة العامة الأحد المقبل، أخذ الرأى النهائى على مشروعين قانون، وذلك بعد الموافقة عليهما فى مجموعهما خلال جلسات سابقة، وهما كالأتى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية:

وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه، بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح...