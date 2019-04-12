اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ ان "لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رسميين لبنانيين والاستقرار اللبناني أولوية". هذا وتابع ​الوفد اللبناني​ الذي يضم كنعان ورئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ النائب ​ياسين جابر​ ومستشار رئيس ​المجلس النيابي​ ​علي حمدان​، لقاءاته في ​واشنطن​، وكان آخرها ليلاً بتوقيت ​بيروت​ مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة الاٍرهاب والجرائم المالية مارشال بلنغسلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من واشنطن: لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رسميين لبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.