الاخبار: جنبلاط يتصل بحزب الله ولقاء بين الفريقين الاسبوع المقبل

اشارت "الاخبار" الى انه "بعد قطع ​حزب الله​ علاقته بالنائب السابق ​وليد جنبلاط​ بسبب مواقفه من ​سوريا​ و​إيران​، ومن ثمّ إصدار الوزير ​وائل أبو فاعور​ قراراً يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق ​حسين الحاج حسن​ بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في ​عين دارة​ ل​آل فتوش​، بادر جنبلاط إلى التواصل مع قيادة "الحزب" من أجل تسوية الوضع بينهما".

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإنّ لقاءً سيُعقد الأسبوع المقبل بين مسؤولين من حزب الله و​الحزب التقدمي الاشتراكي​.