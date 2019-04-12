الاخبار: جنبلاط يتصل بحزب الله ولقاء بين الفريقين الاسبوع المقبل

اشارت "الاخبار" الى انه "بعد قطع حزب الله علاقته بالنائب السابق وليد جنبلاط بسبب مواقفه من سوريا وإيران، ومن ثمّ إصدار الوزير وائل أبو فاعور قراراً يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في عين دارة لآل فتوش، بادر جنبلاط إلى التواصل مع قيادة "الحزب" من أجل تسوية الوضع بينهما".
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإنّ لقاءً سيُعقد الأسبوع المقبل بين مسؤولين من حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.
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