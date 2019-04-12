قوى الامن: توقيف 135 مطلوبا بجرائم عدة وضبط 1015 مخالفة سرعة زائدة امس

افادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن توقيف 135 مطلوبا بتاريخ 11/4/2019 بجرائم - ​مخدرات​ - سرقة - سلب - نشل و​اطلاق نار​. كما افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 1015 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 11/4/2019 عن طريق الرادار.

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