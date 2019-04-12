الخليل: مشكلة لبنان الاقتصادية فيها اوجه شبه مع اليونان الا ان ديوننا ليست سيادية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​ الى ان مشكلة لبنان الاقتصادية فيها اوجه شبه مع اليونان، والوضع في لبنان يشبه ​الازمة اليونانية​ لناحية العجز وتراجع الناتج المحلي والديون المرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الا أنه في المقابل هناك أوجه اختلاف كثيرة عن الوضع في اليونان. وطمأن اللبنانيين بأن ديون لبنان ليست ديوناً سيادية اذ أن 82% من ديون الدولة هي محلية اي من ​المصارف اللبنانية​، اذا نحن أوسع قدرة على التصرف بها بحكمة بينما ديون اليونان 75% منها سيادية.

ولفت الخليل في حديث اذاعي، الى ان لبنان 3 اكبر بلد مديون في ​العالم​، وهناك امور يجب التوقف عندها في غياب خطط واضحة لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ وفي ظل تداعيات ​النزوح السوري​ الى لبنان.

اضاف "من المهم الانتهاء من أزمة الكهرباء من خلال قانون يراعي الاصول القانونية واذا لم نحترم الهيئات الرقابية في ما يتعلق بهذا الموضوع اي اذا لم تذهب العملية الى دائرة المناقصات سيكون هناك "عيب" كبير بحق القانون"، ودعا "لضرورة تطبيق البيان الوزاري".