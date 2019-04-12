قيومجيان: تشويه مضمون النقاش الذي حصل بالحكومة يُعبّر عن خساسة سياسية

اشار وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى ان تشويه مضمون النقاش الذي حصل في ​مجلس الوزراء​ حول البند رقم 9 إنما يُعبّر عن خساسة سياسية ورخص إعلامي.

ولفت قيومجيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الكل وافق كما في السابق على تعاقد وزارة التنمية الإدارية مع استشاريين نظراً لافتقادها لهيكلية متخصصة وأجِّل البحث لتوضيح الأعداد والأرقام. اضاف قائلا "رجاءً اوقفوا التسريب الكاذب".