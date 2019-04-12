الافراج عن المواطن اللبناني شربل طوني عقيقي الذي كان مخطوفا في نيجيريا

تم الافراج عن الشاب اللبناني شربل طوني عقيقي (27 عاما) من كفرذبيان والذي كان اختطفته عصابة مسلحة من يومين، في نيجيريا وطلبت فدية لاطلاق سراحه.
وفي التفاصيل انه في خلال الليلة الماضية افرجت العصابة عن عقيقي في احدى غابات نيجيريا، وتم نقله في سيارة اسعاف الى مستشفى في لاغوس بمواكبة من سيارة الشرطة.
اشارة الى ان عقيقي كان في طريقه الى عمله برفقة زميله شربل جبور حين هاجمتهما عصابة، حاولا الهرب منها الا انها وجهت اسلحتها الى المركبة التي يستقلانها، واطلقت النار عليهما، لينتهي المكمن المسلح بإصابته وخطفه اضافة الى إصابة زميله الذي تمكن من الهرب.
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