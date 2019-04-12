سليم عون: تشبيه وضع لبنان الاقتصادي بما حصل في اليونان غير دقيق

اشار عضو "تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان تشبيه وضعنا الاقتصادي والمالي بما حصل في ​اليونان​ ليس دقيقا، ونحن لدينا ازمة ولكن ليست كبيرة، ولدينا الامكانيات لتخطيها، والمعالجة طرقها معروفة وعلينا تحديدها بطريقة دقيقة دون تضييع الوقت. واكد انه متفائل بتجاوز الازمة.

واعتبر عون في حديث اذاعي، ان التعديلات في ​الموازنة​ التي تطرح بالاعلام ليست ثابتة، وكل قرار لتخفيف العجز لديه انعكاسات مالية، ونحن بإنتظار وصول الموازنة الى ​لجنة المال​ لدراستها. واكد انه لا يمكن تحميل الاضعف اقتصاديا الاجراءات المالية.