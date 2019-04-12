اشار عضو "تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى ان تشبيه وضعنا الاقتصادي والمالي بما حصل في اليونان ليس دقيقا، ونحن لدينا ازمة ولكن ليست كبيرة، ولدينا الامكانيات لتخطيها، والمعالجة طرقها معروفة وعلينا تحديدها بطريقة دقيقة دون تضييع الوقت. واكد انه متفائل بتجاوز الازمة.
واعتبر عون في حديث اذاعي، ان التعديلات في الموازنة التي تطرح بالاعلام ليست ثابتة، وكل قرار لتخفيف العجز لديه انعكاسات مالية، ونحن بإنتظار وصول الموازنة الى لجنة المال لدراستها. واكد انه لا يمكن تحميل الاضعف اقتصاديا الاجراءات المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: تشبيه وضع لبنان الاقتصادي بما حصل في اليونان غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.