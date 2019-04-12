علوش: لا بد من إجراءات موجعة لتخفيض العجز في الموازنة

لفت عضو المجلس السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، الى ان "لا بد من إجراءات موجعة لتخفيض العجز في الموازنة،" مشيرا الى ان "هذه الاجراءات ستطال كل الوزارات في الدولة، ولكن لا مجال لاي إصلاح من دون ان يكون جزء منه بهذا الشكل".
وأضاف علوش في حديث اذاعي، ان "في موضوع تخفيض الرواتب المرتفعة للرؤساء والوزراء والنواب، فلو حصل وحده من دون ان يشمل جميع الموظفين في الدولة، فلن يكون له تأثير يذكر على خفض العجز"، مؤكدا ان "الخيارات في هذا الاطار ستكون مفتوحة لتصل ربما الى اجراءات تطال سلسلة الرتب والرواتب".
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