الداخلية المصرية: أجهضنا مخططات للإخوان المسلمين تهدف لزعزعة الأمن

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ أنها "قامت بتوجيه ضربة أمنية استباقية لمواجهة ​جماعة الإخوان المسلمين​، وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة ​الأمن​ والاستقرار"، مشيرة إلى أن "عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة في محافظة القليوبية وكرا للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وتمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية".

وأوضحت الداخلية أن "العمليات قتلت 6 أشخاص منهم وعثر بحوزتهم على (بندقيتين آليتين عيار 7.62× 39، و3 خزائن بندقية آلية، ومسدس عيام 9 مم، وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة).