الدالاي لاما يغادر مستشفى في نيودلهي بعد تماثله للشفاء من سعال خفيف

غادر الدالاي لاما مستشفى في نيودلهي، وفق المتحدث باسمه، وذلك بعد ثلاثة أيام على إدخاله للعلاج مما وصفه مساعده بـ"سعال خفيف". وكشف المتحدث تينزين تالخا لوكالة فرانس برس، ان الدالاي لاما غادر المستشفى عند الساعة الثامنة صباحا، مضيفا إنه في صحة جيدة جدا الآن.
وكان الزعيم الروحي لبوذيي التيبت البالغ من العمر 83 عاما قد أدخل مستشفى ماكس في العاصمة الهندية الثلاثاء. وأعلن تالخا الخميس أن الحائز على جائزة نوبل للسلام قد عاد إلى "روتينه المعتاد" ويمارس بعض الرياضة. ويعتقد بأنه سيعود إلى منطقة دارامسالا بشمال الهند حيث يعيش في المنفى منذ ستة عقود مع آلاف التيبتيين.
يذكر ان الدالاي لاما الرابع عشر يعيش في الهند منذ فراره في العام 1959 من التيبت، التي أصبحت تحت سلطة الصين الشيوعية.
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