14 قتيلا في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

قتل 14 شخصا على الأقل الجمعة في ​انفجار​ قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا بجنوب غرب ​باكستان​، وفق ما أكد مسؤولون لوكالة "فرانس برس".

واكد المسؤول في ​الشرطة​ عبد الرزاق شيما "مقتل 14 شخصا وجرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا"، مضيفا بأن جميع الضحايا ينتمون لإتنية الهزارا الشيعية والذين تعرضوا لاستهدافات سابقة. وأكد موظفو ​مستشفى​ الحصيلة.