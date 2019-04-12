خارجية اميركا دعت الجيش السوداني لتشكيل حكومة جامعة تضم مدنيين

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو الجيش السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين. ولفت الى "إن الولايات المتحدة تواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس وإفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة".
أضاف "الشعب السوداني قال بوضوح إنه يريد انتقالا يقوده مدنيون وإن هذا الأمر يجب أن يحصل في وقت أسرع بكثير من عامين".
ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بتولي العسكر السلطة لفترة انتقالية، إذا كانت مدة هذه الفترة أقل من عامين.
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