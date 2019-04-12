انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان يوقع 14 قتيلا من الشيعة

قُتل 14 شخصا على الأقل، في انفجار قنبلة في سوق خضار في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وفق ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس. وذكر مسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما، إن معظم الضحايا ينتمون لأقلية الهازارا الشيعية التي تعرضت للاستهداف في السابق.
وكشف شيما ان بالاضافة الى الـ 14 قتيلا جرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا، نقلوا على اثرها الى المستشفى في المدينة.
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