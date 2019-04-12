حدث ليلًا| أستاذ أزهر يجبر طلبة على خلع البنطلونات.. والسودان يتحدى الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" بمقر القصر الجمهوري في أبيدجان، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

تداول طلاب بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر في القاهرة، فيديو لأستاذ بالكلية يدعى "إمام. ر"، أجبر فيه بعض الطلاب على خلع "البناطيل" الخاصة بهم.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية:

"نسعى لتحقيق التكامل بين البلدين".. تفاصيل مباحثات السيسي في كوت ديفوار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفوارى "الحسن واتارا" بمقر القصر الجمهوري بأبيدجان، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

للتفاصيل اضغط هنا

"اللي مش هيقلع هسقطه".. أستاذ عقيدة يجبر الطلاب على خلع البنطلونات

تداول طلاب بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر في القاهرة، فيديو لأستاذ بالكلية يدعى "إمام. ر"، أجبر فيه بعض الطلاب على خلع "البناطيل" الخاصة بهم.

للتفاصيل اضغط هنا

"أسلحة آلية ومتفجرات".. ماذا وجدت الداخلية مع إرهابيي "حسم"؟

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس، إنها تمكنت من القضاء على 6 إرهابيين من جماعة "حسم الإرهابية"، خلال مداهمات نفذتها قوات الأمن لعدة أوكار إرهابية.

للتفاصيل اضغط هنا

متحدث البرلمان يكشف حقيقة إقرار قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بشكل قاطع، ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدر قانون للإيجار القديم.

للتفاصيل اضغط هنا

"النقل" تنفي وجود حساب لـ كامل الوزير على "فيسبوك"

نفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل محمد عز، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل المهندس كامل الوزير.

للتفاصيل اضغط هنا

التعليم: مصر من أكثر دول المنطقة اهتمامًا بالاستثمار في رأس المال البشري

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن مصر من أكثر دول المنطقة التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري.

للتفاصيل اضغط هنا

عكاشة: "ربنا وهبني نعمة التوقع السليم لكل الأحداث في المنطقة"

قال الإعلامي توفيق عكاشة: "الحمد لله أن ربنا وهبني نعمة التوقع السليم"، مشيرًا إلى أن كل الأحداث الساخنة التي تحدث في المنطقة كنت نبهت عليها من قبل.

للتفاصيل اضغط هنا

بيان من جيش السودان يطالب بالالتزام بموعد حظر التجوال

Advertisements

أكد بيان من الجيش السوداني، الخميش، على أن حظر التجوال سيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة فجرًا من صباح اليوم التالي.

للتفاصيل اضغط هنا

السودانيون يتحدون حظر التجوال في ساعاته الأولى

واصل المتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم احتجاجاتهم، رغم دخول حظر التجوال الذي أعلنه الجيش حيز التنفيذ، ودعت قوى الحراك الشعبي إلى كسر القيد والبقاء في ساحات الاعتصام.

للتفاصيل اضغط هنا

الخارجية الأمريكية تطلب من الموظفين "غير الأساسيين" مغادرة السودان

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس موظفيها "غير الأساسيين" في السودان بمغادرة البلاد ، وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب في وقت سابق.

للتفاصيل اضغط هنا

لجنة أطباء السودان المركزية: 13 قتيلا في تظاهرات اليوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 13 شخصًا وسط المتظاهرين الخميس، بينهم اثنان لقيا حتفهما بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم ، حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين.

للتفاصيل اضغط هنا

لم تصفه بالانقلاب.. واشنطن تعلق على عزل البشير

علقت الولايات المتحدة على تطور الأوضاع في السودان، بأنها تدعم سودان ديمقراطي سلمي، وتطالب بسلطة انتقالية سلسة، ولم تصف عزل الرئيس عمر البشير بـ"الانقلاب".

للتفاصيل اضغط هنا

ترامب يتحدث عن "صفقة كبرى" مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن محادثات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي لبيونج يانج ستجرى على نحو "تدريجي" ومتأن، وحذر من أن الاندفاع في مسار متسرع لن يسفر عن التوصل لاتفاق جيد.

للتفاصيل اضغط هنا

الأمم المتحدة: مقتل 56 شخصا على الأقل في العمليات القتالية بطرابلس

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس، إن ما لا يقل عن 56 شخصًا قد لقوا حتفهم في القتال الذي دام ستة أيام بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من صراع طويل الأمد في المنطقة.

للتفاصيل اضغط هنا

مقررة أممية تحذر من تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا

حذرت أجنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، اليوم الخميس من تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى السلطات الأمريكية.

للتفاصيل اضغط هنا

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تؤكد فوز نتنياهو بولاية خامسة

أكدت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزبه الليكود اليميني، فاز بولاية خامسة في رئاسة حكومة بلاده، بعد فرز جميع الأصوات.

للتفاصيل اضغط هنا