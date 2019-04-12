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مقتل 14 في انفجار بسوق جنوب غرب باكستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (دب أ):

ذكرت السلطات الباكستانية أن 14 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار وقع في سوق بمدينة كويتا بجنوب غربي البلاد صباح اليوم الجمعة.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن قائد الشرطة، عبد الرازق تشيما، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من منطقة سكنية تقطنها أقلية شيعية أسفر كذلك عن جرح 16شخصا .

وذكرت الشرطة أن مبان مجاورة تضررت كذلك جراء الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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