قرعة أمم أفريقيا واجتماع الأهلي وصن داونز.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم، بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، كما يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية، مساءً، بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث التطورات في السودان بعد إعلان الجيش "اقتلاع النظام" و"التحفظ على عمر البشير".

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا والبحيرة ومطروح، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الحرية المسرحي، تحت اسم المخرج المسرحي الدكتور أبو الحسن سلام، بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

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القاهرة.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واعظات الوزارة بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، في لقاء علمي وإداري بشأن الاستعداد لدروس رمضان والمشاركة في بعثة الحج.

القاهرة.. تختتم منافسات البطولة الدولية للسفارات والهيئات الدبلوماسية لكرة القدم التي تنظمها سفارة ألمانيا، وتقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.

القاهرة.. يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، في الثانية ظهرا، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومندوب فريق صن داونز.

القاهرة.. تنطلق فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، بميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا سموحة والإنتاج الحربي، في الخامسة والنصف مساء، على استاد حرس الحدود (المكس)، في إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يلتقي فريقا ليستر سيتي ونيوكاسل، في التاسعة مساء، في إطار الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يلتقي فريقا نورمبرج وشالكة، في الثامنة والنصف مساء، في إطار الدوري الألماني لكرة القدم، ويلتقي فريقا نانت وليون، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الفرنسي لكرة القدم.