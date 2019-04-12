رسميًا.. جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات نهاية العام بشكل نهائي في الـ25 من مايو المقبل.
وأضاف عامر، في تصريح لمصراوي، أن تأجيل الامتحانات بعد عيد الفطر يترتب عليه تغيير في مواعيد امتحانات أخرى.
كان الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أعلن أن الجامعة تدرس عقد امتحانات نهاية العام بعد أجازة عيد الفطر المبارك، وقررت إيقاف اختبارات الشفوي والتخلف خلال شهر أبريل.
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