اليوم.. بدء الحجوزات لهاتف سامسونج القابل للطي "Galaxy Fold"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قالت شركة سامسونج الكورية الجنوبية إن الأشخاص المهتمين بشراء أحد نسخ هاتفها القابل للطي الذين قاموا بالتسجيل من خلال موقعها على شبكة الإنترنت من أجل الحصول على معلومات إضافية حول "جالكسي فولد"، سيكونوا قادرين على طلبه مسبقًا الأسبوع المقبل.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها سوف ترسل يوم غدًا الجمعة، 12 أبريل، قبل أسبوعين من الإطلاق الرسمي للجهاز، دعوات حصرية لأولئك الأشخاص تسمح لهم بحجز مكانهم في صف الانتظار الافتراضي.

ويمنح هذا الأمر الأشخاص القدرة على أن يكونوا أول من يشتري الهاتف البالغة تكلفته 1980 دولار أمريكي.

ومن المفترض أن تبدأ الطلبات المسبقة يوم الاثنين، 15 أبريل، على أن تشحن سامسونج الدفعة الأولى من الهواتف الداعمة لشبكات 4G LTE بسعة تخزين "512 جيجابايت" لأصحاب الطلبات المسبقة بتاريخ 26 أبريل.

وكانت "سامسونج" قد كشفت عن هاتفها القابل للطي "جالكسي فولد" وهاتفها الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس "جالكسي إس 10" في حدث Unpacked في شهر فبراير.

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ويعد هاتفها القابل للطي واحد من أول الهواتف القابلة للطي التي يتم طرحها في السوق، وهو علامة فارقة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، لأنه يتيح للمستخدمين استعمال الجهاز كهاتف ذكي تقليدي وحاسب لوحي في آن معًا.

وبشكل منفصل، فقد قالت سامسونج إن الطلبات المسبقة لهاتفها الداعم لشبكات الجيل الخامس "جالكسي إس 10" سوف تبدأ قريبًا، ووعدت بتسليمه للعملاء بحلول شهر مايو، دون أن تعلن عن أسعار الولايات المتحدة لطرازي "256 جيجابايت" و"512 جيجابايت".

وتبلغ تكلفة هذا الجهاز في المتاجر الكورية الجنوبية حوالي 1200 دولار أمريكي لطراز 256 جيجابايت، و 1350 دولار أمريكي لطراز 512 جيجابايت.

ويستخدم جهاز "جالكسي فولد" شاشة خارجية بقياس 4.6 إنش لتحويله إلى جهاز لوحي مصغر مع شاشة داخلية مرنة بقياس 7.3 إنش، بينما يعد هاتف "جالكسي إس 10" 5G هاتفًا ذكيًا كبيرًا تقليديًا مع شاشة بقياس 6.7 بوصة، والقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وأربع كاميرات خلفية واثنتين أمامية.

وابتعد المستهلكون في الفترة الأخيرة عن شراء الأجهزة باهظة الثمن التي لا تقدم تغييرات كبيرة بالمقارنة مع الأجهزة التي يمتلكونها حاليًا، ويعد "جالكسي فولد" مثالًا جيدًا للمكان الذي تتجه فيه التكنولوجيا وكيف يمكن لصانعي الأجهزة تغيير الهواتف لجعلها أكثر جاذبية للمشترين.