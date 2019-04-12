"مش عايزني أدخن في الكافيه".. رجاء تطلب الخلع بعد زواج 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استشاطت "رجاء ك."، (35 سنة)، غضبًا بعدما تعدى زوجها "حسام أ."، (39 سنة)، عليها بالضرب، بسبب تدخينها السجائر داخل غرفة النوم، ما جعلها تتجه إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلعه.

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 3229 لسنة 2018، إنها تزوجت من "حسام" منذ 6 سنوات، زواجًا تقليديًّا حيث تربطنا صلة قرابة، رُزقا خلال السنوات بـ"ولد وبنت"، مشيرة إلى أن زوجها يمتلك "كافيه"، ويعلم أنها تدخن سجائر، ولم يعترض.

تابعت "رجاء": كان "حسام" يخرج في الصباح حتى يتابع "الكافيه"، ما جعلني أشعر بالملل، موضحة أن والدة زوجها متعلقة بالأطفال، ما جعلها تجلس عندها باستمرار.

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"بعد ما زهقت من قاعدة البيت قولت أنزل أقعد في الكافيه بتاعنا"، قالتها الزوجة في الدعوى التي تقدمت بها قبل أن تكمل: "حسام زعل بسبب إني مخلتش صحابي يدفعوا المشاريب التي قدمت لهم".

تضيف رجاء: "في يوم أثناء وجودي بالكافيه طلبت شيشة، ما جعل زوجي يتشاجر معي أمام صديقاتي وقال وقتها "إنتي فضحتيني أمام العمال، وطردني أنا وصديقاتي، وأقسم ألا أذهب إليه مرة أخرى".

استكملت: "استيقظ حسام بعد يومين مما حدث من نومه وتعدى عليَّ بالضرب والسبِّ عندما قمت بتدخين السجائر بغرفة النوم أثناء نومه، وأقسم بالله إن لم أمتنع عن شرب السجائر سيترك البيت، فصممت على شرب السجائر فغضب وذهب إلى منزل أسرته، وامتنع عن الإنفاق على البيت.

اختتمت الزوجة: بعد وقت امتنع زوجي عن الذهاب للبيت والإنفاق عليَّ، فقررت أن أخلعه، ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع، وما زالت الدعوى منظورة.​