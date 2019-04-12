للتظلم وتوفيق الأوضاع.. 10 معلومات عن معايير الحذف من التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في الثاني من أبريل الجاري، تطبيق معايير المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين من الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، عبر إخطار من انطبقت عليهم إحدى المعايير على بون صرف المقررات أو الخبز، وإتاحة إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر"https://www.tamwin.com.eg/".

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن معايير حذف غير المستحقين وسبل التظلم وكيفية توفيق أوضاعهم:

1- بدأت المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين في الأول من مارس 2019.

2- تضمنت المرحلة الثانية 5 معايير، أبرزها استبعاد من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريًا.

3- تم فتح باب التظلمات بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية عبر إخطار المواطنين، ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير من خلال بون صرف المقررات أو الخبز.

4- اقتصر تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر" فقط.

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5 - في الثاني من أبريل تم قبول كافة تظلمات من انطبق عليهم معيار ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء لحين توفيق أوضاعهم مع قطاع الكهرباء.

6- ناشدت وزارة التموين المواطنين توفيق أوضاعهم مع قطاع الكهرباء، تجنبًا للحذف من الدعم.

7 - في الثاني من أبريل؛ تم الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم.

8- تضمنت المرحلة الثالثة 7 معايير، تضمنت استبعاد كل من:"تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

9- تم فتح باب التظلمات لمن انطبقت عليهم معايير المرحلة الثالثة عبر ذات الموقع الإلكتروني "دعم مصر".

10- لم يتم غلق باب التظلمات لمستبعدي المرحلة الثانية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.