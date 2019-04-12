هيلاري كلينتون: على أسانج أن يقدم ردا بشأن ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قالت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، يوم الخميس إنه يتعين على جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، أن "يقدم ردا على ما فعله"، وذلك بعد أن تم اعتقاله في لندن.

وكان الموقع قد نشر بشكل مثير للجدل رسائل بريد إلكتروني من الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه كلينتون، أثر عملية قرصنة للحكومة الروسية، وأضرت كلينتون أثناء انتخابات2016 الرئاسية .

Advertisements

وقالت كلينتون أمام حشد في نيويورك: "من الواضح من لائحة الاتهام التي صدرت أن (الاعتقال) يتعلق بالمساعدة في اختراق جهاز كمبيوتر عسكري لسرقة معلومات من حكومة الولايات المتحدة".

وأضافت: خلاصة القول هي أنه عليه أن يجيب عما فعله.

ومن المقرر أن يمثل أسانج لمحاكمة مرة أخرى يوم 2 مايو لحضور جلسة استماع بشأن طلب من الولايات المتحدة لتسليمه إليها.