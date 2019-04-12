أول إجراء من جامعة الأزهر بشأن "أستاذ خلع البنطلونات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت كلية الإعلام، جامعة الأزهر، إيقاف عضو هيئة التدريس، الذي أجبر الطلاب على خلع البنطلونات داخل المحاضرة.
وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، جامعة الأزهر، إنه بخصوص ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من تصرف مرفوض وغير مقبول من أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الجامعة، قرر بمجرد علمه رفع الأمر إلى رئيس الجامعة الذي أصدر على الفور قرارا بإيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل.
وأوضح، السعيد، في بيان، أنه تقرر منعه من وضع الأسئلة والتصحيح، مطمئنًا الطلاب: "على أبنائنا الطلاب أن يتأكدوا من أن إدارة الجامعة لاتتوانى في محاسبة أي مخطئ، أو مقصر، ولا يوجد أحد فوق القانون، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات.
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