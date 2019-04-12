المكفوفون المعطلون يناشدون الملك من أجل ضمان وظائف تضمن لهم الكرامة

ناشد المكفوفون المعطلون، أمس الخميس، الملك محمد السادس، من أجل حل لملفهم المطلبي.

وقالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات العليا، في رسالة لها إلى الملك: “في ظل وصول ملف المكفوفين المعطلين إلى الباب المسدود، وغياب التواصل، وكذا الإرادة الحقيقية، من طرف الحكومة المغربية، لطي هذا الملف. وفي ظل سيادة اليأس، والإحباط لهذه الفئة، لم نجد بدا من التوجه إلى سليل الدوحة النبوية الشريفة، طمعا في رعايتكم السامية، مقدرين جسامة المسؤوليات، التي تضطلعون بها في خدمة راعايكم الأوفياء، كما بغية اطلاعكم على خصوصية ملفنا، الذي لم تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.

كما أكدت التنسيقية ذاتها أنها “ومنذ سنة 2011، وهي تراسل جميع الوزارات، والمؤسسات الحكومية، بغية “إيجاد حل جذري لمعضلتنا، راغبين في دخل يضمن العيش بكرامة وعزة داخل وطننا”، بحسب تعبيرهم.

وكان المكفوفون، قبل أسبوع، قد خاضوا اعتصاما أمام ولاية مراكش، على إثر ذلك فضت قوات الأمن الاعتصام، ما أدى إلى إصابة العشرات من المعتصمين.

وكان الحسين أدلال، الكاتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات في المغرب، قد كشف في حديثه مع “اليوم 24” أن عناصر الأمن فضت، باستعمال القوة، المعتصم، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا، بإصابات متفاوتة الخطورة “.