حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، لطيفا، ويطرا ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تهب رياح شمالية نشطة على طول الساحل. وخلال ساعات الليل يكون الجو ما بين صاف حتى غائم جزئيا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 22 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 15، صفد 20 – 14، طبرية 27 – 14، الناصرة 22 – 13، حيفا 21 – 13، يافا 22 – 12، القدس المحتلة 22 – 12، عسقلان 21 – 13، عين جدي (البحر الميت) 28 – 21، بئر السبع 27 – 11، أم رشرش (إيلات) 31 – 19.

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ويتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد، السبت، وتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة، يترافق مع اشتداد الرياح.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس غائما، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة.