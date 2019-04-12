اعتقال مساعد أسانج في الإكوادور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزيرة الداخلية في الإكوادور، ماريا باولا رومو، إن السلطات اعتقلت مساعد مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يوم أمس الخميس.

وأضافت أن عملية الاعتقال نفذت لدى محاولته الفرار إلى اليابان، دون أن تحدد اسمه أو تقدم معلومات عن هويته، واكتفت بالقول إنه قريب جدا من أسانج.

وكانت قد وأوقفت الشرطة البريطانية أسانج في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه في اللجوء.

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وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان "أوقف جوليان أسانج، 47 عاما، الخميس 11 نيسان/أبريل من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور".

وأوضحت أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود لحزيران/ يونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

وأعلن رئيس الإكوادور لنين مورينو أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج. وكتب على تويتر "الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية".