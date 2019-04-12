اعتقال مساعد مؤسس "ويكيليكس" أثناء محاولته الهروب من الإكوادور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس - أرشيفية
اعتقلت الشرطة الإكوادورية، الجمعة، مساعد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، أثناء محاولته الفرار إلى اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية.
ولم تُحدّد الوزيرة ماريا باولا رومو اسم الشخص أو تعطِ معلومات عن هويته، لكنها قالت إنه قريب جدا من أسانج، الذي أوقفته الشرطة في سفارة الإكوادور في لندن، حيث كان لاجئا منذ 7 سنوات.
وأوقفت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، أسانج في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه في اللجوء.
وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان "أوقف جوليان أسانج، 47 عاماً، من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور".
وأوضحت أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود ليونيو/حزيران 2012، صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.
وأعلن رئيس الإكوادور لنين مورينو أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج، وكتب على تويتر "الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج، لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية".
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