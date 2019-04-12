شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدعم السريع ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"

طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في بيان رسمي بوقت متأخر من مساء الخميس قادة الانتفاضة «قيادة تجمع المهنيين ورؤساء الأحزاب وقادة الشباب» إلى فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد الانزلاق والفوضى

وصدر بيان قيادة قوات الدعم السريع، عقب مواصلة آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم مساء الخميس، على الرّغم من بدء حظر التجوّل الليلي الذي فرضه الجيش إثر عزله الرئيس عمر البشير.